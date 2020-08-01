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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Челси
Арсенал - Челси: обзор матча 01 августа 2020
Арсенал
01.08.2020, суббота, 19:30
Англия. Кубок, Финал
2 : 1
Завершен
Челси
28'
П. Обамеянг (П)
67'
П. Обамеянг
5'
К. Пулишич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Челси
Замена
С. Колашинац
️️️️
К. Тирни
90'
+13
90'
+11
Травма
Педро
88'
Желтая карточка
Р. Баркли
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
Д. Луис
88'
Травма
Д. Луис
86'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Ляказетт
81'
78'
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Маунт
78'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
А. Рюдигер
78'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
О. Жиру
75'
Желтая карточка
А. Рюдигер
Желтая карточка
Д. Себальос
73'
73'
Вторая желтая
М. Ковачич
ГОЛ! 2:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Н. Пепе
67'
49'
Замена
Педро
️️️️
К. Пулишич
48'
Травма
К. Пулишич
45'
+4
Желтая карточка
М. Маунт
35'
Замена
А. Кристенсен
️️️️
С. Аспиликуэта
32'
Травма
С. Аспиликуэта
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Обамеянг
28'
26'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
14'
Желтая карточка
М. Ковачич
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Пулишич
Пас отдал
О. Жиру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
19
Николя Пепе
РФ
Главный тренер
Микель Артета
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Матео Ковачич
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Педро
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
4-1-2-3
1
Мартинес
63
Тирни
4
Луис
6
Холдинг
2
Бельерин
34
Джака
25
Себальос
2
Мэйтленд-Найлс
91
Ляказетт
7
Обамеянг
19
Пепе
3-3-1-2-1
13
Кабальеро
24
Джеймс
4
Зума
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
8
Ковачич
3
Алонсо
21
Жоржиньо
11
Пулишич
7
Маунт
9
Жиру
63
Тирни
23
Колашинац
23
Колашинац
63
Тирни
4
Луис
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
4
Луис
91
Ляказетт
9
Нкетиа
9
Нкетиа
91
Ляказетт
22
Рюдигер
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
7
Маунт
6
Баркли
6
Баркли
7
Маунт
11
Пулишич
9
Педро
9
Педро
11
Пулишич
9
Жиру
18
Абрахам
18
Абрахам
9
Жиру
Остались в запасе
Арсенал
Челси
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Мэтт Мейси
ВР
34
Лукас Торрейра
ОП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Мэтт Мейси
ВР
34
Лукас Торрейра
ОП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Арсенал - Челси
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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