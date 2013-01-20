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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Арсенал
Челси - Арсенал: обзор матча 20 января 2013
Челси
20.01.2013, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
6'
Х. Мата
16'
Ф. Лэмпард (П)
58'
Т. Уолкотт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Арсенал
Замена
М. Марин
️️️️
Э. Азар
88'
Желтая карточка
Э. Коул
87'
Замена
Д. Ба
️️️️
Ф. Торрес
81'
75'
Замена
А. Аршавин
️️️️
А. Диаби
Замена
Р. Бертранд
️️️️
Оскар
72'
Желтая карточка
Х. Мата
66'
59'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Ф. Коклен
58'
ГОЛ! 2:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
С. Касорла
16'
Желтая карточка
В. Щесны
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Рамирес
16'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мата
Пас отдал
С. Аспиликуэта
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
8
Оскар
ОП
7
Рамирес
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Эден Азар
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
32
Тео Уолкотт
ЛП
5
Абу Диаби
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Санти Касорла
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
22
Марко Марин
АП
19
Демба Ба
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
4-2-2-1-1
1
Чех
3
Коул
20
Иванович
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
8
Лэмпард
8
Оскар
7
Рамирес
10
Азар
64
Мата
9
Торрес
4-2-3-1
13
Щесны
3
Санья
4
Вермален
4
Мертезакер
3
Гиббс
5
Диаби
13
Коклен
8
Касорла
10
Уилшир
32
Уолкотт
9
Жиру
8
Оскар
5
Бертранд
5
Бертранд
8
Оскар
10
Азар
22
Марин
22
Марин
10
Азар
9
Торрес
19
Ба
19
Ба
9
Торрес
13
Коклен
21
Рэмзи
21
Рэмзи
13
Коклен
5
Диаби
28
Аршавин
28
Аршавин
5
Диаби
Остались в запасе
Челси
Арсенал
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Вито Манноне
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Челси - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:25 (прямая)
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