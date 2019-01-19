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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Челси
Арсенал - Челси: обзор матча 19 января 2019
Арсенал
19.01.2019, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Челси
14'
А. Ляказетт
39'
Л. Косиельни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Челси
90'
+5
Желтая карточка
Р. Баркли
80'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Педро
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Э. Бельерин
72'
Травма
Э. Бельерин
70'
68'
Замена
О. Жиру
️️️️
Виллиан
Замена
А. Ивоби
️️️️
А. Ляказетт
68'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
А. Рэмзи
67'
63'
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Ковачич
ГОЛ! 2:0!
Л. Косиельни
Пас отдал
С. Папастатопулос
39'
38'
Желтая карточка
Д. Луис
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
Э. Бельерин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
34
Гранит Джака
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Эден Азар
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-2-2-2
1
Лено
23
Колашинац
6
Косиельни
19
Папастатопулос
2
Бельерин
34
Торрейра
34
Джака
6
Гендузи
21
Рэмзи
7
Обамеянг
91
Ляказетт
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
4
Луис
3
Алонсо
91
Канте
21
Жоржиньо
8
Ковачич
9
Педро
10
Виллиан
10
Азар
2
Бельерин
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
2
Бельерин
21
Рэмзи
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
21
Рэмзи
91
Ляказетт
17
Ивоби
17
Ивоби
91
Ляказетт
9
Педро
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
9
Педро
8
Ковачич
6
Баркли
6
Баркли
8
Ковачич
10
Виллиан
9
Жиру
9
Жиру
10
Виллиан
Остались в запасе
Арсенал
Челси
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Арсенал - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
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