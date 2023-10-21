Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Арсенал
Челси - Арсенал: обзор матча 21 октября 2023
Челси
21.10.2023, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
15'
К. Палмер (П)
48'
М. Мудрик
77'
Д. Райс
84'
Л. Троссард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Арсенал
90'
+1
Желтая карточка
Б. Уайт
89'
Желтая карточка
Э. Нкетиа
84'
ГОЛ! 2:2!
Л. Троссард
Пас отдал
Б. Сака
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Р. Стерлинг
84'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
К. Палмер
84'
78'
Замена
К. Хаверц
️️️️
М. Эдегор
78'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Мартинелли
77'
ГОЛ! 2:1!
Д. Райс
Желтая карточка
М. Кукурелья
71'
68'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Жоржиньо
68'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Жезус
Замена
Н. Джексон
️️️️
М. Мудрик
66'
ГОЛ! 2:0!
М. Мудрик
Пас отдал
К. Галлахер
48'
46'
Замена
Т. Томиясу
️️️️
А. Зинченко
Желтая карточка
Т. Силва
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Палмер
15'
11'
Желтая карточка
А. Зинченко
Желтая карточка
К. Палмер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
11
Николас Джексон
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Арсенал
1
Карл Хейн
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-2-1-3
97
Санчес
17
Кукурелья
3
Силва
6
Колуилл
27
Густо
17
Фернандес
25
Кайседо
8
Галлахер
27
Мудрик
19
Стерлинг
10
Палмер
4-1-1-3-1
1
Райя
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
47
Зинченко
41
Райс
21
Жоржиньо
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Жезус
10
Палмер
24
Джеймс
24
Джеймс
10
Палмер
27
Мудрик
11
Джексон
11
Джексон
27
Мудрик
19
Стерлинг
20
Мадуэке
20
Мадуэке
19
Стерлинг
47
Зинченко
5
Томиясу
5
Томиясу
47
Зинченко
21
Жоржиньо
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
21
Жоржиньо
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
8
Эдегор
29
Хаверц
29
Хаверц
8
Эдегор
9
Жезус
9
Нкетиа
9
Нкетиа
9
Жезус
Остались в запасе
Челси
Арсенал
1
Джордже Петрович
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Карл Хейн
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Джордже Петрович
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Челси - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Новости команд
Все
Челси
Арсенал
Хаби Алонсо отреагировал на вызывающее интервью защитника «Челси» Фофана
14:56
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Джонсон высказался о деньгах, замороженных после продажи «Челси» Абрамовичем
Вчера, 15:05
Раскрыто, как Алонсо изменит стиль игры «Челси»
Вчера, 14:10
1
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:13
Хаби Алонсо отреагировал на вызывающее интервью защитника «Челси» Фофана
14:56
Джонсон высказался о деньгах, замороженных после продажи «Челси» Абрамовичем
Вчера, 15:05
Раскрыто, как Алонсо изменит стиль игры «Челси»
Вчера, 14:10
1
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:13
Экс-владелец «Челси» близок к покупке зарубежных активов «Лукойла»
Вчера, 00:31
6
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+