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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Арсенал
Челси - Арсенал: обзор матча 21 января 2020
Челси
21.01.2020, вторник, 23:15
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
28'
Жоржиньо (П)
84'
С. Аспиликуэта
63'
Г. Мартинелли
87'
Э. Бельерин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Арсенал
90'
+1
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Г. Мартинелли
87'
ГОЛ! 2:2!
Э. Бельерин
Пас отдал
Л. Торрейра
ГОЛ! 2:1!
С. Аспиликуэта
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
84'
81'
Замена
Р. Холдинг
️️️️
Н. Пепе
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Виллиан
79'
76'
Желтая карточка
М. Гендузи
Замена
М. Маунт
️️️️
Н. Канте
69'
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Ковачич
66'
63'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Ш. Мустафи
Желтая карточка
А. Кристенсен
59'
55'
Замена
М. Гендузи
️️️️
М. Озил
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жоржиньо
28'
26'
Красная карточка
Д. Луис
Желтая карточка
Эмерсон
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
10
Месут Озил
АП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
19
Николя Пепе
РФ
Главный тренер
Микель Артета
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
4-1-2-2-1
13
Кепа
33
Эмерсон
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Ковачич
21
Жоржиньо
10
Виллиан
7
Хадсон-Одои
18
Абрахам
3-2-3-2
1
Лено
2
Бельерин
4
Луис
13
Мустафи
34
Джака
34
Торрейра
7
Сака
10
Озил
7
Мартинелли
19
Пепе
91
Ляказетт
8
Ковачич
6
Баркли
6
Баркли
8
Ковачич
91
Канте
7
Маунт
7
Маунт
91
Канте
10
Виллиан
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Виллиан
19
Пепе
6
Холдинг
6
Холдинг
19
Пепе
7
Мартинелли
28
Уиллок
28
Уиллок
7
Мартинелли
10
Озил
6
Гендузи
6
Гендузи
10
Озил
Остались в запасе
Челси
Арсенал
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
1
Эмилиано Мартинес
ВР
25
Даниэль Себальос
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
25
Даниэль Себальос
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Челси - Арсенал
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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