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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Челси
Арсенал - Челси: обзор матча 23 апреля 2024
Арсенал
23.04.2024, вторник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
5 : 0
Завершен
Челси
4'
Л. Троссард
52'
Б. Уайт
57'
К. Хаверц
65'
К. Хаверц
70'
Б. Уайт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Челси
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Б. Сака
82'
79'
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
Н. Мадуэке
78'
Замена
Т. Силва
️️️️
Э. Гилхрист
Желтая карточка
Б. Уайт
76'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Т. Томиясу
72'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Т. Парти
72'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Л. Троссард
72'
Замена
Г. Жезус
️️️️
К. Хаверц
72'
ГОЛ! 5:0!
Б. Уайт
Пас отдал
М. Эдегор
70'
67'
Замена
Т. Чалоба
️️️️
Э. Фернандес
66'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
М. Мудрик
ГОЛ! 4:0!
К. Хаверц
Пас отдал
Б. Сака
65'
ГОЛ! 3:0!
К. Хаверц
Пас отдал
М. Эдегор
57'
ГОЛ! 2:0!
Б. Уайт
52'
Желтая карточка
Л. Троссард
45'
43'
Желтая карточка
М. Кукурелья
42'
Желтая карточка
Э. Гилхрист
ГОЛ! 1:0!
Л. Троссард
Пас отдал
Д. Райс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
5
Такехиро Томиясу
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Бен Уайт
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛП
18
Томас Парти
ОП
8
Мартин Эдегор
ЦП
41
Деклан Райс
ЦП
7
Букайо Сака
ПП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
12
Элфи Гилхрист
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛП
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПП
11
Николас Джексон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
19
Йими Тауриайнен
ЦП
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
4-1-4-1
1
Райя
5
Томиясу
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
18
Парти
19
Троссард
8
Эдегор
41
Райс
7
Сака
29
Хаверц
4-1-4-1
1
Петрович
12
Гилхрист
5
Дисаси
5
Бадьяшиль
17
Кукурелья
25
Кайседо
20
Мадуэке
17
Фернандес
8
Галлахер
27
Мудрик
11
Джексон
5
Томиясу
47
Зинченко
47
Зинченко
5
Томиясу
18
Парти
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
18
Парти
7
Сака
20
Виейра
20
Виейра
7
Сака
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
29
Хаверц
9
Жезус
9
Жезус
29
Хаверц
12
Гилхрист
3
Силва
3
Силва
12
Гилхрист
17
Фернандес
27
Чалоба
27
Чалоба
17
Фернандес
20
Мадуэке
22
Казадеи
22
Казадеи
20
Мадуэке
27
Мудрик
19
Стерлинг
19
Стерлинг
27
Мудрик
Остались в запасе
Арсенал
Челси
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
19
Йими Тауриайнен
ЦП
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
19
Йими Тауриайнен
ЦП
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Арсенал - Челси
2
2
Всего ударов по воротам
27
7
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
12
11
Офсайды
3
0
Количество передач
495
619
Сейвы
1
6
Точность передач %
88
88
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
19
6
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
2.84
1.61
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Эмирейтс
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