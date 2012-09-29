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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Челси
Арсенал - Челси: обзор матча 29 сентября 2012
Арсенал
29.09.2012, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Челси
42'
Жервиньо
20'
Ф. Торрес
54'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Челси
90'
+2
Желтая карточка
Рамирес
85'
Замена
Р. Бертранд
️️️️
Х. Мата
81'
Замена
Г. Кэхилл
️️️️
Д. Луис
74'
Замена
В. Мозес
️️️️
Оскар
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Рэмзи
67'
Замена
О. Жиру
️️️️
Л. Подольски
67'
54'
ГОЛ! 1:2!
Х. Мата
Желтая карточка
Т. Вермален
52'
48'
Желтая карточка
Д. Луис
ГОЛ! 1:1!
Жервиньо
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
42'
39'
Желтая карточка
Оскар
Желтая карточка
А. Рэмзи
35'
20'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Х. Мата
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
А. Диаби
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
5
Абу Диаби
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
7
Рамирес
ОП
8
Оскар
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
4-2-2-2
1
Манноне
3
Гиббс
4
Вермален
6
Косиельни
6
Дженкинсон
8
Артета
5
Диаби
21
Рэмзи
8
Касорла
27
Жервиньо
10
Подольски
4-2-1-2-1
1
Чех
26
Терри
4
Луис
20
Иванович
3
Коул
12
Оби Микел
7
Рамирес
8
Оскар
64
Мата
10
Азар
9
Торрес
5
Диаби
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
5
Диаби
21
Рэмзи
32
Уолкотт
32
Уолкотт
21
Рэмзи
10
Подольски
9
Жиру
9
Жиру
10
Подольски
64
Мата
5
Бертранд
5
Бертранд
64
Мата
4
Луис
24
Кэхилл
24
Кэхилл
4
Луис
8
Оскар
11
Мозес
11
Мозес
8
Оскар
Остались в запасе
Арсенал
Челси
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Арсенал - Челси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:40 (прямая) "Спорт 1" 15:40 (прямая)
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