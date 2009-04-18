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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Челси
Арсенал - Челси: обзор матча 18 апреля 2009
Арсенал
18.04.2009, суббота, 20:15
Англия. Кубок, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
Челси
18'
Т. Уолкотт
33'
Ф. Малуда
84'
Д. Дрогба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Челси
Замена
С. Насри
️️️️
Н. Денилсон
ГОЛ! 1:2!
Д. Дрогба
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Замена
С. Калу
️️️️
Н. Анелька
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Э. Адебайор
Замена
А. Аршавин
️️️️
Р. ван Перси
Желтая карточка
Н. Денилсон
Желтая карточка
М. Баллак
Желтая карточка
Б. Иванович
ГОЛ! 1:1!
Ф. Малуда
ГОЛ! 1:0!
Т. Уолкотт
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
(К)
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
15
Невес Денилсон
ЛП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
5
Абу Диаби
ПП
32
Тео Уолкотт
ЛФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
32
Робин ван Перси
РФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
39
Николя Анелька
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
14
Самир Насри
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-3-3
22
Фабиански
3
Гиббс
16
Сильвестр
2
Туре
27
Эбуэ
15
Денилсон
4
Фабрегас
5
Диаби
32
Уолкотт
25
Адебайор
32
ван Перси
4-1-4-1
1
Чех
20
Иванович
33
Алекс
26
Терри
3
Коул
2
Эссьен
39
Анелька
8
Лэмпард
13
Баллак
13
Малуда
11
Дрогба
15
Денилсон
14
Насри
14
Насри
15
Денилсон
32
ван Перси
28
Аршавин
28
Аршавин
32
ван Перси
25
Адебайор
32
Бендтнер
32
Бендтнер
25
Адебайор
39
Анелька
8
Калу
8
Калу
39
Анелька
Остались в запасе
Арсенал
Челси
1
Вито Манноне
ВР
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Арсенал - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Уэмбли
Посещаемость:
88103 из 90000 зрителей (97%)
Где смотреть матч:
"7ТВ" 20:15 (прямая)
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