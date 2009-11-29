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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Челси
Арсенал - Челси: обзор матча 29 ноября 2009
Арсенал
29.11.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Челси
41'
Д. Дрогба
45'
Т. Вермален (АГ)
86'
Д. Дрогба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Челси
Желтая карточка
С. Фабрегас
+2
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Д. Дрогба
ГОЛ! 0:3!
Д. Дрогба
Замена
П. Феррейра
️️️️
Э. Коул
Желтая карточка
Д. Оби Микел
Замена
Деку
️️️️
Д. Коул
Замена
Т. Росицки
️️️️
С. Насри
Замена
К. Вела
️️️️
Эдуардо
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Сонг
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Т. Вермален
ГОЛ! 0:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
Э. Коул
Желтая карточка
Д. Дрогба
Желтая карточка
А. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
АП
14
Самир Насри
ПП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
12
Джон Оби Микел
ОП
12
Джо Коул
АП
2
Майкл Эссьен
ПП
39
Николя Анелька
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
13
Михаэль Баллак
ЦП
0
Деку
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
4-4-1-1
1
Альмуния
2
Траоре
4
Вермален
36
Галлас
3
Санья
28
Аршавин
8
Сонг
15
Денилсон
14
Насри
4
Фабрегас
9
Эдуардо
4-1-2-1-2
1
Чех
20
Иванович
26
Терри
6
Карвалью
3
Коул
12
Оби Микел
2
Эссьен
8
Лэмпард
12
Коул
11
Дрогба
39
Анелька
14
Насри
10
Росицки
10
Росицки
14
Насри
8
Сонг
32
Уолкотт
32
Уолкотт
8
Сонг
9
Эдуардо
10
Вела
10
Вела
9
Эдуардо
3
Коул
19
Феррейра
19
Феррейра
3
Коул
12
Коул
0
Деку
0
Деку
12
Коул
11
Дрогба
13
Малуда
13
Малуда
11
Дрогба
Остались в запасе
Арсенал
Челси
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Арсенал - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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