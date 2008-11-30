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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Арсенал
Челси - Арсенал: обзор матча 30 ноября 2008
Челси
30.11.2008, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
30'
Й. Джуру (АГ)
59'
Р. ван Перси
63'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Арсенал
Желтая карточка
Б. Иванович
ГОЛ! 1:2!
Р. ван Перси
Пас отдал
Э. Адебайор
Желтая карточка
Д. Терри
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Н. Денилсон
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Й. Джуру
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Саломон Калу
АП
13
Михаэль Баллак
ПП
39
Николя Анелька
ЦФ
0
Деку
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
4
Сеск Фабрегас
(К)
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
15
Невес Денилсон
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
17
Мирослав Стох
ЦП
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
3
Киран Гиббс
ЛЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-3-1-2
1
Чех
3
Коул
20
Иванович
26
Терри
3
Босингва
8
Лэмпард
12
Оби Микел
13
Баллак
8
Калу
0
Деку
39
Анелька
4-4-2
1
Альмуния
3
Санья
5
Джуру
36
Галлас
3
Клиши
15
Денилсон
4
Фабрегас
8
Сонг
14
Насри
25
Адебайор
32
ван Перси
Остались в запасе
Челси
Арсенал
40
Энрике Илариу
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
13
Флоран Малуда
ЛВ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
3
Киран Гиббс
ЛЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
13
Флоран Малуда
ЛВ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
3
Киран Гиббс
ЛЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Челси - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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