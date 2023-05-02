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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Челси
Арсенал - Челси: обзор матча 02 мая 2023
Арсенал
02.05.2023, вторник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Челси
18'
М. Эдегор
31'
М. Эдегор
34'
Г. Жезус
65'
Н. Мадуэке
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Челси
90'
+6
Желтая карточка
К. Галлахер
86'
Замена
Т. Чалоба
️️️️
У. Фофана
Замена
Т. Парти
️️️️
Жоржиньо
86'
Желтая карточка
Габриэль
85'
Замена
Р. Холдинг
️️️️
Габриэль
85'
80'
Желтая карточка
М. Ковачич
79'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
Н. Мадуэке
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Б. Сака
74'
Замена
К. Тирни
️️️️
А. Зинченко
73'
71'
Замена
М. Мудрик
️️️️
Р. Стерлинг
71'
Замена
К. Галлахер
️️️️
Э. Фернандес
65'
ГОЛ! 3:1!
Н. Мадуэке
Пас отдал
М. Ковачич
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Л. Троссард
59'
46'
Замена
К. Хаверц
️️️️
П. Обамеянг
ГОЛ! 3:0!
Г. Жезус
34'
ГОЛ! 2:0!
М. Эдегор
Пас отдал
Г. Джака
31'
ГОЛ! 1:0!
М. Эдегор
Пас отдал
Г. Джака
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Бен Уайт
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Леандро Троссард
ЛФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Нони Мадуэке
РФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
8
Конор Галлахер
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
4-1-1-2-2
32
Рэмсдейл
47
Зинченко
4
Кивиор
6
Габриэль
4
Уайт
34
Джака
21
Жоржиньо
8
Эдегор
7
Сака
19
Троссард
9
Жезус
4-2-1-1-2
13
Кепа
3
Аспиликуэта
3
Силва
3
Фофана
33
Чилвел
17
Фернандес
91
Канте
8
Ковачич
19
Стерлинг
20
Мадуэке
7
Обамеянг
47
Зинченко
63
Тирни
63
Тирни
47
Зинченко
6
Габриэль
6
Холдинг
6
Холдинг
6
Габриэль
21
Жоржиньо
18
Парти
18
Парти
21
Жоржиньо
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
7
Сака
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Сака
3
Фофана
27
Чалоба
27
Чалоба
3
Фофана
17
Фернандес
8
Галлахер
8
Галлахер
17
Фернандес
19
Стерлинг
27
Мудрик
27
Мудрик
19
Стерлинг
20
Мадуэке
22
Зиеш
22
Зиеш
20
Мадуэке
7
Обамеянг
29
Хаверц
29
Хаверц
7
Обамеянг
Остались в запасе
Арсенал
Челси
30
Мэтт Тернер
ВР
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
16
Эдуар Менди
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
16
Эдуар Менди
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Арсенал - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Эмирейтс
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