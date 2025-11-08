9 ноября на стадионе «Этихад» пройдет центральный матч 11 тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль». Это противостояние двух мощнейших атакующих систем Англии, каждая из которых претендует на титул. Команды идут рядом в таблице, и исход этой встречи может напрямую повлиять на борьбу за первую строчку.

«Манчестер Сити»

После 10 туров команда располагается на втором месте, имея 19 очков и лучшую результативность в чемпионате – 20 забитых мячей. В последнем туре «Сити» уверенно обыграл «Борнмут» (3:1), а ранее одержал победу в Лиге чемпионов над дортмундской «Боруссией» (4:1). Эрлинг Холанд находится в феноменальной форме – 21 гол в 18 матчах сезона. Поддержку норвежцу обеспечивают полузащитники, регулярно подключающиеся к атакам, что делает команду максимально опасной на финальной трети. При этом оборона «Сити» остаeтся надeжной: 4 пропущенных за 5 игр при среднем показателе 0.8 гола. На своeм поле «Сити» традиционно доминирует и редко теряет очки.

«Ливерпуль»

«Красные» занимают третье место с 18 очками и отстают от хозяев всего на одно. В последних матчах команда чередует уверенные победы и осечки. После поражения от «Брентфорда» (2:3) «Ливерпуль» стабилизировался, выиграв у «Астон Виллы» (2:0) и «Реала» (1:0) в Лиге чемпионов. Команда забивает в 18 матчах подряд, сохраняя атакующий стиль, однако при этом испытывает трудности в обороне – 7 пропущенных за 5 последних игр. Юго Экитике – главный голеадор клуба с 6 мячами, а фланговые атаки остаются главным оружием мерсисайдцев. На выезде «Ливерпуль» выглядит менее уверенно – три поражения подряд в АПЛ.

Факты о командах

«Манчестер Сити»

Победы в 3 последних матчах

2.40 забитых гола в среднем за игру

Пропускает 0.80 гола за игру

Больше всех забивает в турнире (20 голов)

«Ливерпуль»

Забивает в 18 матчах подряд

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Три поражения подряд на выезде

10 голов за последние 5 матчей

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

Обе команды находятся в хорошей форме, но различаются по стилю: «Сити» действует позиционно, контролируя мяч и темп, тогда как «Ливерпуль» делает ставку на быстрые переходы и фланговые атаки. При этом оборона гостей выглядит менее надeжно, особенно на выезде. «Горожане» уверенно выступают дома, где забивают стабильно по два и более голов. С учeтом атакующего потенциала обоих клубов матч, вероятно, получится результативным, однако хозяева выглядят чуть устойчивее и должны воспользоваться уязвимостью соперника.

