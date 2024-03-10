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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль - Манчестер Сити: обзор матча 10 марта 2024
Ливерпуль
10.03.2024, воскресенье, 18:45
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
50'
А. Мак Аллистер (П)
23'
Д. Стоунз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Манчестер Сити
Замена
К. Гакпо
️️️️
Д. Нуньес
76'
69'
Замена
М. Ковачич
️️️️
К. Де Брюйне
69'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Х. Альварес
Замена
Э. Робертсон
️️️️
К. Брэдли
61'
Замена
М. Салах
️️️️
Д. Собослаи
61'
59'
Желтая карточка
Б. Силва
56'
Замена
С. Ортега
️️️️
Эдерсон
53'
Травма
Эдерсон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Мак Аллистер
50'
47'
Желтая карточка
Эдерсон
45'
+2
Желтая карточка
Родри
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Стоунз
Пас отдал
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
ЦП
14
Луис Диас
ЛФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
10
Харви Эллиот
РФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
15
Натан Аке
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
ЦП
20
Бернарду Силва
ЦП
47
Фил Фоден
ЛФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
19
Хулиан Альварес
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
67
Льюис Кумас
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
65
Амара Налло
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
4-1-2-3
1
Келлехер
2
Гомес
4
ван Дейк
4
Куанса
12
Брэдли
3
Эндо
10
Мак Аллистер
8
Собослаи
14
Диас
29
Нуньес
10
Эллиот
4-1-2-3
31
Эдерсон
2
Уокер
6
Стоунз
95
Аканджи
15
Аке
16
Родри
26
Де Брюйне
20
Силва
19
Альварес
9
Холанд
47
Фоден
12
Брэдли
3
Робертсон
3
Робертсон
12
Брэдли
29
Нуньес
18
Гакпо
18
Гакпо
29
Нуньес
8
Собослаи
10
Салах
10
Салах
8
Собослаи
31
Эдерсон
1
Ортега
1
Ортега
31
Эдерсон
26
Де Брюйне
8
Ковачич
8
Ковачич
26
Де Брюйне
19
Альварес
11
Доку
11
Доку
19
Альварес
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Сити
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
65
Амара Налло
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
67
Льюис Кумас
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
17
Серхио Гомес
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
65
Амара Налло
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
67
Льюис Кумас
ЛВ
Остались в запасе
17
Серхио Гомес
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
3
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
6
10
Офсайды
6
1
Количество передач
562
509
Сейвы
5
5
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
2.45
1.43
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Энфилд Роуд
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