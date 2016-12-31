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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль - Манчестер Сити: обзор матча 31 декабря 2016
Ливерпуль
31.12.2016, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
8'
Д. Вейналдум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Сити
90'
+3
Желтая карточка
Н. Отаменди
89'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Я. Туре
Замена
Л. Лейва
️️️️
С. Мане
89'
86'
Замена
Х. Навас
️️️️
П. Хавьер Сабалета
Желтая карточка
Э. Джан
75'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Хендерсон
64'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вейналдум
Пас отдал
А. Лаллана
8'
Желтая карточка
Р. Клаван
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
23
Джорджиньо Вейналдум
ПП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
42
Яя Туре
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Ови Эджария
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Миньоле
6
Ловрен
24
Клаван
17
Клайн
23
Джан
20
Милнер
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Мане
10
Лаллана
9
Фирмино
4-2-3-1
1
Браво
5
Сабалета
30
Отаменди
6
Стоунз
11
Коларов
42
Туре
5
Фернандиньо
21
Сильва
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
10
Агуэро
10
Мане
6
Лейва
6
Лейва
10
Мане
14
Хендерсон
27
Ориги
27
Ориги
14
Хендерсон
5
Сабалета
16
Навас
16
Навас
5
Сабалета
42
Туре
17
Ихеначо
17
Ихеначо
42
Туре
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Сити
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Ови Эджария
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Ови Эджария
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
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