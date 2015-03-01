Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль - Манчестер Сити: обзор матча 01 марта 2015
Ливерпуль
01.03.2015, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
11'
Д. Хендерсон
75'
Ф. Коутиньо
25'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Сити
86'
Желтая карточка
В. Бони
Желтая карточка
А. Лаллана
84'
83'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
С. Насри
Замена
К. Туре
️️️️
А. Морено
83'
82'
Желтая карточка
Д. Милнер
78'
Замена
В. Бони
️️️️
Фернандиньо
Замена
Д. Старридж
️️️️
Л. Маркович
76'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Р. Стерлинг
75'
57'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Э. Джеко
56'
Желтая карточка
С. Насри
25'
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Агуэро
ГОЛ! 1:0!
Д. Хендерсон
Пас отдал
Р. Стерлинг
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛАЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Лазар Маркович
ПАЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандиньо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Самир Насри
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
49
Джордан Уильямс
ПЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
2-3-2-3
22
Миньоле
6
Ловрен
37
Шкртел
5
Морено
23
Джан
8
Маркович
7
Аллен
14
Хендерсон
19
Стерлинг
10
Лаллана
11
Коутиньо
4-1-2-1-2
1
Харт
5
Сабалета
4
Компани
5
Мангала
11
Коларов
5
Фернандиньо
14
Насри
42
Туре
21
Сильва
10
Джеко
10
Агуэро
5
Морено
2
Туре
2
Туре
5
Морено
8
Маркович
15
Старридж
15
Старридж
8
Маркович
10
Джеко
20
Милнер
20
Милнер
10
Джеко
14
Насри
8
Лэмпард
8
Лэмпард
14
Насри
5
Фернандиньо
2
Бони
2
Бони
5
Фернандиньо
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Сити
12
Дэнни Уорд
ВР
49
Джордан Уильямс
ПЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
49
Джордан Уильямс
ПЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 14:15 (прямая)
Новости команд
Все
Ливерпуль
Манчестер Сити
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16:49
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
12:44
4
Банки отказываются работать с «Манчестер Сити»
Вчера, 13:13
3
«Хотели посвятить победу Роналду»: Диаш – после 1:4 от Дании
Вчера, 11:46
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16:49
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
12:44
4
Банки отказываются работать с «Манчестер Сити»
Вчера, 13:13
3
«Хотели посвятить победу Роналду»: Диаш – после 1:4 от Дании
Вчера, 11:46
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+