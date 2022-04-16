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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Ливерпуль
Манчестер Сити - Ливерпуль: обзор матча 16 апреля 2022
Манчестер Сити
16.04.2022, суббота, 17:30
Англия. Кубок, 1/2 финала
2 : 3
Завершен
Ливерпуль
47'
Д. Грилиш
90+1'
Б. Силва
9'
И. Конате
17'
С. Мане
45'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Ливерпуль
ГОЛ! 2:3!
Б. Силва
90'
+1
86'
Замена
К. Джонс
️️️️
Т. Алькантара
85'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
С. Мане
85'
Замена
Д. Жота
️️️️
Л. Диас
Замена
Р. Марез
️️️️
Г. Жезус
83'
73'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Н. Кейта
61'
Желтая карточка
С. Мане
Желтая карточка
Фернандиньо
57'
48'
Желтая карточка
Н. Кейта
ГОЛ! 1:3!
Д. Грилиш
Пас отдал
Г. Жезус
47'
45'
ГОЛ! 0:3!
С. Мане
Пас отдал
Т. Алькантара
37'
Желтая карточка
Фабиньо
Желтая карточка
Г. Жезус
27'
17'
ГОЛ! 0:2!
С. Мане
9'
ГОЛ! 0:1!
И. Конате
Пас отдал
Э. Робертсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-1-3-2
1
Стеффен
47
Зинченко
6
Стоунз
15
Аке
2
Канселу
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
20
Силва
10
Грилиш
9
Жезус
47
Фоден
4-1-2-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
8
Кейта
6
Алькантара
10
Салах
14
Диас
10
Мане
9
Жезус
26
Марез
26
Марез
9
Жезус
6
Алькантара
21
Джонс
21
Джонс
6
Алькантара
8
Кейта
14
Хендерсон
14
Хендерсон
8
Кейта
14
Диас
20
Жота
20
Жота
14
Диас
10
Мане
9
Фирмино
9
Фирмино
10
Мане
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ливерпуль
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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