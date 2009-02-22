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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль - Манчестер Сити: обзор матча 22 февраля 2009
Ливерпуль
22.02.2009, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
79'
Д. Кейт
50'
К. Беллами
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Сити
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Робиньо
Замена
Р. Бабел
️️️️
Х. Маскерано
ГОЛ! 1:1!
Д. Кейт
Замена
Ф. Аурелио
️️️️
А. Доссена
Желтая карточка
Н. Эль-Жар
Желтая карточка
В. Компани
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
А. Риера
ГОЛ! 0:1!
К. Беллами
Желтая карточка
Р. Данн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
3
Андреа Доссена
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЛП
51
Йосси Бенаюн
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
77
Альберт Риера
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЛП
4
Венсан Компани
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПП
39
Крейг Беллами
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
37
Дариус Васселл
ЛП
8
Элано
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
4-4-2
25
Рейна
3
Доссена
23
Каррагер
37
Шкртел
5
Арбелоа
6
Лейва
51
Бенаюн
14
Маскерано
77
Риера
7
Кейт
9
Торрес
4-4-2
24
Гивен
4
Ричардс
22
Данн
5
Онуоха
3
Бридж
5
Сабалета
4
Компани
34
Де Йонг
7
Айрленд
70
Робиньо
39
Беллами
3
Доссена
6
Аурелио
6
Аурелио
3
Доссена
77
Риера
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
77
Риера
14
Маскерано
8
Бабел
8
Бабел
14
Маскерано
70
Робиньо
10
Кайседо
10
Кайседо
70
Робиньо
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Сити
12
Диего Кавальери
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
37
Дариус Васселл
ЛП
8
Элано
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
37
Дариус Васселл
ЛП
8
Элано
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 17:55 (прямая)
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