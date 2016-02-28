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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль - Манчестер Сити: обзор матча 28 февраля 2016
Ливерпуль
28.02.2016, воскресенье, 19:30
Англия. Кубок Лиги, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
82'
Ф. Коутиньо
50'
Фернандиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ливерпуль - Манчестер Сити
ГОЛ!
Я. Туре
1:3
Пенальти не реализован!
А. Лаллана
ГОЛ!
С. Агуэро
1:2
Пенальти не реализован!
Ф. Коутиньо
ГОЛ!
Х. Навас
1:1
Пенальти не реализован!
Л. Лейва
Пенальти не реализован!
Фернандиньо
ГОЛ!
Э. Джан
1:0
Желтая карточка
А. Лаллана
117'
117'
Желтая карточка
Я. Туре
111'
Замена
В. Бони
️️️️
Д. Сильва
110'
Желтая карточка
Н. Отаменди
90'
+1
Замена
Х. Навас
️️️️
Фернандо
90'
+1
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Б. Санья
86'
Желтая карточка
В. Компани
Желтая карточка
Э. Джан
84'
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
83'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Коутиньо
82'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Фирмино
80'
75'
Желтая карточка
Фернандо
Замена
А. Лаллана
️️️️
А. Морено
71'
Желтая карточка
А. Морено
64'
Желтая карточка
Н. Клайн
53'
50'
ГОЛ! 0:1!
Фернандиньо
Пас отдал
С. Агуэро
Замена
К. Туре
️️️️
М. Сахо
26'
Травма
М. Сахо
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
5
Фернандо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Миньоле
5
Морено
12
Сахо
6
Лейва
17
Клайн
23
Джан
20
Милнер
14
Хендерсон
11
Коутиньо
15
Старридж
9
Фирмино
4-2-1-2-1
13
Кабальеро
3
Санья
4
Компани
30
Отаменди
3
Клиши
5
Фернандиньо
5
Фернандо
42
Туре
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
12
Сахо
2
Туре
2
Туре
12
Сахо
5
Морено
10
Лаллана
10
Лаллана
5
Морено
9
Фирмино
27
Ориги
27
Ориги
9
Фирмино
5
Фернандо
16
Навас
16
Навас
5
Фернандо
3
Санья
5
Сабалета
5
Сабалета
3
Санья
21
Сильва
2
Бони
2
Бони
21
Сильва
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Сити
1
Адам Богдан
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Уэмбли
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