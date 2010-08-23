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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Ливерпуль
Манчестер Сити - Ливерпуль: обзор матча 23 августа 2010
Манчестер Сити
23.08.2010, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Ливерпуль
12'
Г. Бэрри
53'
К. Тевес
68'
К. Тевес (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Ливерпуль
Замена
Д. Пачеко
️️️️
М. Йованович
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Я. Туре
Замена
Жо
️️️️
К. Тевес
Замена
️️️️
Ф. Торрес
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Тевес
Желтая карточка
М. Ричардс
ГОЛ! 2:0!
К. Тевес
Пас отдал
М. Ричардс
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэрри
12'
Желтая карточка
М. Шкртел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Адам Джонсон
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Гарет Бэрри
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
22
Даниэль Аггер
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
21
Давид Сильва
АП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
22
Даниэль Пачеко
ПП
4-5-1
1
Харт
15
Лескотт
2
Туре
4
Компани
4
Ричардс
11
Джонсон
42
Туре
20
Милнер
34
Де Йонг
18
Бэрри
32
Тевес
4-4-2
25
Рейна
8
Джонсон
37
Шкртел
23
Каррагер
22
Аггер
7
Кейт
6
Лейва
8
Джеррард
11
Йованович
9
Торрес
89
Н'Гог
42
Туре
5
Сабалета
5
Сабалета
42
Туре
32
Тевес
21
Жо
21
Жо
32
Тевес
11
Йованович
22
Пачеко
22
Пачеко
11
Йованович
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ливерпуль
24
Шей Гивен
ВР
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
21
Давид Сильва
АП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
25
Брэд Джонс
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
21
Давид Сильва
АП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" - 22:40 (прямая)
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