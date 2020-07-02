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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Ливерпуль
Манчестер Сити - Ливерпуль: обзор матча 02 июля 2020
Манчестер Сити
02.07.2020, четверг, 22:15
Англия. Премьер-лига, 32 тур
4 : 0
Завершен
Ливерпуль
25'
К. Де Брюйне (П)
35'
Р. Стерлинг
45'
Ф. Фоден
66'
А. Окслэд-Чемберлен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Ливерпуль
90'
+1
Желтая карточка
Д. Хендерсон
85'
Замена
Т. Минамино
️️️️
С. Мане
Замена
Б. Силва
️️️️
Р. Стерлинг
80'
Замена
Н. Отаменди
️️️️
Э. Ляпорт
80'
76'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Т. Александер-Арнольд
Замена
Ж. Канселу
️️️️
К. Уокер
73'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
А. Окслэд-Чемберлен
66'
62'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Фирмино
62'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Д. Вейналдум
Замена
Р. Марез
️️️️
Г. Жезус
58'
Желтая карточка
К. Уокер
57'
46'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Гомес
ГОЛ! 3:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
К. Де Брюйне
45'
Желтая карточка
Б. Менди
41'
ГОЛ! 2:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Ф. Фоден
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Де Брюйне
25'
24'
Желтая карточка
Д. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
20
Томми Дойл
ЦП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
23
Менди
24
Гарсия
14
Ляпорт
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
47
Фоден
9
Жезус
4-1-2-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
14
Ляпорт
30
Отаменди
30
Отаменди
14
Ляпорт
2
Уокер
2
Канселу
2
Канселу
2
Уокер
19
Стерлинг
20
Силва
20
Силва
19
Стерлинг
9
Жезус
26
Марез
26
Марез
9
Жезус
12
Александер-Арнольд
3
Уильямс
3
Уильямс
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
2
Гомес
23
Вейналдум
8
Кейта
8
Кейта
23
Вейналдум
10
Мане
18
Минамино
18
Минамино
10
Мане
9
Фирмино
27
Ориги
27
Ориги
9
Фирмино
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ливерпуль
20
Томми Дойл
ЦП
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
21
Давид Сильва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
10
Харви Эллиот
АП
13
Адриан
ВР
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
20
Томми Дойл
ЦП
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
21
Давид Сильва
АП
Остались в запасе
10
Харви Эллиот
АП
13
Адриан
ВР
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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