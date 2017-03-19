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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Ливерпуль
Манчестер Сити - Ливерпуль: обзор матча 19 марта 2017
Манчестер Сити
19.03.2017, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
69'
С. Агуэро
51'
Д. Милнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Ливерпуль
89'
Желтая карточка
С. Мане
89'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Р. Фирмино
Замена
Фернандо
️️️️
Л. Сане
83'
72'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Ф. Коутиньо
ГОЛ! 1:1!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Де Брюйне
69'
Замена
Б. Санья
️️️️
Я. Туре
65'
Желтая карточка
Н. Отаменди
51'
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Милнер
44'
Желтая карточка
Ж. Матип
Желтая карточка
Я. Туре
22'
15'
Желтая карточка
Р. Фирмино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Фернандиньо
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
3
Нолито
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
4-1-3-2
13
Кабальеро
3
Клиши
30
Отаменди
6
Стоунз
5
Фернандиньо
42
Туре
19
Стерлинг
21
Сильва
10
Сане
10
Агуэро
11
Де Брюйне
3-1-2-3-1
22
Миньоле
17
Клайн
24
Клаван
32
Матип
23
Джан
20
Милнер
23
Вейналдум
11
Коутиньо
10
Лаллана
10
Мане
9
Фирмино
42
Туре
3
Санья
3
Санья
42
Туре
10
Сане
5
Фернандо
5
Фернандо
10
Сане
9
Фирмино
6
Лейва
6
Лейва
9
Фирмино
11
Коутиньо
27
Ориги
27
Ориги
11
Коутиньо
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ливерпуль
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
3
Нолито
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
3
Нолито
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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