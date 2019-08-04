Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Суперкубок Англии
Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль - Манчестер Сити: обзор матча 04 августа 2019
Ливерпуль
04.08.2019, воскресенье, 17:00
Суперкубок Англии
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Манчестер Сити
77'
Ж. Матип
12'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ливерпуль - Манчестер Сити
89'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
Д. Шакири
️️️️
Р. Фирмино
79'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Д. Хендерсон
79'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Ориги
79'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Матип
Пас отдал
В. ван Дейк
77'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Фабиньо
67'
Замена
Ж. Матип
️️️️
Т. Александер-Арнольд
67'
61'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Д. Сильва
33'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
13'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Л. Сане
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Салах
27
Ориги
9
Фирмино
4-1-3-2
1
Браво
2
Уокер
30
Отаменди
6
Стоунз
47
Зинченко
16
Родри
10
Сане
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
20
Силва
21
Сильва
12
Александер-Арнольд
32
Матип
32
Матип
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
8
Кейта
8
Кейта
6
Фабиньо
27
Ориги
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
27
Ориги
14
Хендерсон
10
Лаллана
10
Лаллана
14
Хендерсон
9
Фирмино
10
Шакири
10
Шакири
9
Фирмино
11
Де Брюйне
47
Фоден
47
Фоден
11
Де Брюйне
21
Сильва
20
Гюндоган
20
Гюндоган
21
Сильва
10
Сане
9
Жезус
9
Жезус
10
Сане
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Сити
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
Главный тренер
Андони Ираола
31
Эдерсон
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
2 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Ливерпуль
Манчестер Сити
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
18:20
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
Вчера, 18:54
5
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
Вчера, 17:59
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
Вчера, 17:29
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 14:20
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
18:20
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
Вчера, 09:46
2
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:00
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
19 ноября
2
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
Вчера, 18:54
5
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
Вчера, 17:59
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
Вчера, 17:29
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 14:20
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
Вчера, 09:46
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+