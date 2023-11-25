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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Ливерпуль
Манчестер Сити - Ливерпуль: обзор матча 25 ноября 2023
Манчестер Сити
25.11.2023, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
27'
Э. Холанд
80'
Т. Александер-Арнольд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Ливерпуль
90'
+3
Желтая карточка
В. Эндо
Желтая карточка
Б. Силва
89'
86'
Желтая карточка
Ж. Матип
85'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Д. Нуньес
85'
Замена
В. Эндо
️️️️
А. Мак Аллистер
80'
ГОЛ! 1:1!
Т. Александер-Арнольд
Пас отдал
М. Салах
75'
Желтая карточка
Д. Нуньес
73'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Д. Собослаи
54'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
К. Джонс
54'
Замена
Л. Диас
️️️️
Д. Жота
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Н. Аке
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Оскар Бобб
ПВ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
4-1-2-3
31
Эдерсон
3
Диаш
15
Аке
28
Аканджи
2
Уокер
16
Родри
47
Фоден
20
Силва
9
Холанд
19
Альварес
11
Доку
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
33
Цимикас
10
Мак Аллистер
21
Джонс
10
Салах
8
Собослаи
20
Жота
29
Нуньес
10
Мак Аллистер
3
Эндо
3
Эндо
10
Мак Аллистер
21
Джонс
8
Гравенберх
8
Гравенберх
21
Джонс
29
Нуньес
10
Эллиот
10
Эллиот
29
Нуньес
8
Собослаи
18
Гакпо
18
Гакпо
8
Собослаи
20
Жота
14
Диас
14
Диас
20
Жота
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ливерпуль
14
Оскар Бобб
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Куивин Келлехер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
14
Оскар Бобб
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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