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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль - Манчестер Сити: обзор матча 31 июля 2014
Ливерпуль
31.07.2014, четверг, 03:00
Товарищеские матчи
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 1
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
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Манчестер Сити
Информация о матче
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