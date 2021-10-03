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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль - Манчестер Сити: обзор матча 03 октября 2021
Ливерпуль
03.10.2021, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Сити
59'
С. Мане
76'
М. Салах
69'
Ф. Фоден
81'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Сити
Желтая карточка
Фабиньо
83'
81'
ГОЛ! 2:2!
К. Де Брюйне
Замена
Д. Гомес
️️️️
Д. Милнер
78'
77'
Желтая карточка
Б. Силва
ГОЛ! 2:1!
М. Салах
76'
69'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Фоден
Пас отдал
Г. Жезус
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Жота
68'
66'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Д. Грилиш
Желтая карточка
Д. Жота
65'
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
Пас отдал
М. Салах
59'
56'
Желтая карточка
Ж. Канселу
Желтая карточка
Д. Милнер
42'
26'
Желтая карточка
Р. Диаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
3-1-3-3
1
Алиссон
3
Робертсон
4
ван Дейк
32
Матип
6
Фабиньо
20
Милнер
14
Хендерсон
21
Джонс
10
Мане
20
Жота
10
Салах
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
14
Ляпорт
3
Диаш
2
Канселу
16
Родри
47
Фоден
26
Де Брюйне
10
Грилиш
9
Жезус
20
Силва
20
Милнер
2
Гомес
2
Гомес
20
Милнер
20
Жота
9
Фирмино
9
Фирмино
20
Жота
10
Грилиш
19
Стерлинг
19
Стерлинг
10
Грилиш
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Сити
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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