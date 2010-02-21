Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Ливерпуль
Манчестер Сити - Ливерпуль: обзор матча 21 февраля 2010
Манчестер Сити
21.02.2010, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Ливерпуль
+3
Желтая карточка
Ф. Торрес
Замена
А. Аквилани
️️️️
Д. Кейт
Желтая карточка
Д. Кейт
Замена
А. Ибрагим
️️️️
С. Айрленд
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Р. Бабел
Замена
К. Беллами
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
Желтая карточка
Й. Бенаюн
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
М. Родригес
Желтая карточка
Р. Бабел
Желтая карточка
Г. Бэрри
Желтая карточка
С. Джеррард
Желтая карточка
Х. Маскерано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
(К)
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
11
Макси Родригес
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
60
Абдисалам Ибрагим
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
77
Альберт Риера
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-5-1
24
Гивен
3
Бридж
15
Лескотт
4
Компани
5
Сабалета
98
Райт-Филлипс
34
Де Йонг
7
Айрленд
18
Бэрри
11
Джонсон
25
Адебайор
3-2-4-1
25
Рейна
37
Шкртел
2
Инсуа
14
Маскерано
22
Аггер
23
Каррагер
11
Родригес
8
Джеррард
6
Лейва
7
Кейт
8
Бабел
7
Айрленд
60
Ибрагим
60
Ибрагим
7
Айрленд
98
Райт-Филлипс
39
Беллами
39
Беллами
98
Райт-Филлипс
11
Родригес
51
Бенаюн
51
Бенаюн
11
Родригес
7
Кейт
20
Аквилани
20
Аквилани
7
Кейт
8
Бабел
9
Торрес
9
Торрес
8
Бабел
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ливерпуль
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Ливерпуль
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
«Фенербахче» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+