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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Ливерпуль
Манчестер Сити - Ливерпуль: обзор матча 01 апреля 2023
Манчестер Сити
01.04.2023, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
4 : 1
Завершен
Ливерпуль
27'
Х. Альварес
46'
К. Де Брюйне
53'
И. Гюндоган
74'
Д. Грилиш
17'
М. Салах
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Ливерпуль
Замена
К. Палмер
️️️️
Д. Грилиш
89'
Замена
Б. Силва
️️️️
Родри
83'
83'
Замена
Д. Милнер
️️️️
К. Гакпо
ГОЛ! 4:1!
Д. Грилиш
Пас отдал
К. Де Брюйне
74'
70'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Х. Эллиот
70'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
М. Салах
70'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Д. Жота
70'
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
ГОЛ! 3:1!
И. Гюндоган
53'
ГОЛ! 2:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Р. Марез
46'
Желтая карточка
Родри
33'
ГОЛ! 1:1!
Х. Альварес
Пас отдал
Д. Грилиш
27'
19'
Желтая карточка
М. Салах
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
Д. Жота
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Харви Эллиот
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
21
Максимо Перроне
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Бернарду Силва
АП
10
Коул Палмер
ПВ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Артур
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
6
Стоунз
28
Аканджи
3
Диаш
15
Аке
16
Родри
20
Гюндоган
10
Грилиш
26
Де Брюйне
26
Марез
19
Альварес
4-1-1-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
14
Хендерсон
10
Эллиот
18
Гакпо
20
Жота
10
Салах
10
Грилиш
10
Палмер
10
Палмер
10
Грилиш
16
Родри
20
Силва
20
Силва
16
Родри
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
18
Гакпо
20
Милнер
20
Милнер
18
Гакпо
10
Эллиот
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Эллиот
10
Салах
9
Фирмино
9
Фирмино
10
Салах
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ливерпуль
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
21
Максимо Перроне
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
21
Максимо Перроне
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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