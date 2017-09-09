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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Ливерпуль
Манчестер Сити - Ливерпуль: обзор матча 09 сентября 2017
Манчестер Сити
09.09.2017, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
5 : 0
Завершен
Ливерпуль
24'
С. Агуэро
45+6'
Г. Жезус
53'
Г. Жезус
77'
Л. Сане
90+1'
Л. Сане
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Ливерпуль
ГОЛ! 5:0!
Л. Сане
Пас отдал
К. Уокер
90'
+1
80'
Желтая карточка
Э. Джан
ГОЛ! 4:0!
Л. Сане
Пас отдал
Б. Менди
77'
Замена
Э. Мангала
️️️️
Н. Отаменди
71'
67'
Замена
Д. Соланке
️️️️
Р. Фирмино
58'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Вейналдум
Замена
Л. Сане
️️️️
Г. Жезус
57'
ГОЛ! 3:0!
Г. Жезус
Пас отдал
С. Агуэро
53'
46'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
М. Салах
ГОЛ! 2:0!
Г. Жезус
Пас отдал
К. Де Брюйне
45'
+6
Замена
К. Браво
️️️️
Эдерсон
45'
+1
Травма
Эдерсон
40'
37'
Красная карточка
С. Мане
Желтая карточка
Фернандиньо
28'
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Де Брюйне
24'
20'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
Желтая карточка
Н. Отаменди
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛАЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
13
Данило
ПЗ
5
Фернандиньо
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-2-2-2
31
Эдерсон
2
Уокер
30
Отаменди
6
Стоунз
13
Данило
23
Менди
5
Фернандиньо
21
Сильва
11
Де Брюйне
10
Агуэро
9
Жезус
4-1-2-2-1
22
Миньоле
2
Александер-Арнольд
24
Клаван
32
Матип
5
Морено
23
Джан
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
31
Эдерсон
1
Браво
1
Браво
31
Эдерсон
30
Отаменди
5
Мангала
5
Мангала
30
Отаменди
9
Жезус
10
Сане
10
Сане
9
Жезус
10
Салах
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
23
Вейналдум
20
Милнер
20
Милнер
23
Вейналдум
9
Фирмино
22
Соланке
22
Соланке
9
Фирмино
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ливерпуль
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Лорис Кариус
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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