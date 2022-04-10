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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Ливерпуль
Манчестер Сити - Ливерпуль: обзор матча 10 апреля 2022
Манчестер Сити
10.04.2022, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Ливерпуль
5'
К. Де Брюйне
36'
Г. Жезус
13'
Д. Жота
46'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Ливерпуль
89'
Желтая карточка
В. ван Дейк
84'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
С. Мане
83'
Желтая карточка
Фабиньо
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Г. Жезус
83'
78'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Д. Хендерсон
Замена
Р. Марез
️️️️
Р. Стерлинг
75'
70'
Замена
Л. Диас
️️️️
Д. Жота
61'
Желтая карточка
Т. Алькантара
46'
ГОЛ! 2:2!
С. Мане
Пас отдал
М. Салах
Желтая карточка
Б. Силва
40'
ГОЛ! 2:1!
Г. Жезус
Пас отдал
Ж. Канселу
36'
28'
Желтая карточка
Э. Робертсон
13'
ГОЛ! 1:1!
Д. Жота
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Б. Силва
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
6
Стоунз
14
Ляпорт
2
Канселу
16
Родри
19
Стерлинг
26
Де Брюйне
47
Фоден
9
Жезус
20
Силва
4-1-2-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
14
Хендерсон
6
Алькантара
10
Салах
20
Жота
10
Мане
9
Жезус
10
Грилиш
10
Грилиш
9
Жезус
19
Стерлинг
26
Марез
26
Марез
19
Стерлинг
14
Хендерсон
8
Кейта
8
Кейта
14
Хендерсон
20
Жота
14
Диас
14
Диас
20
Жота
10
Мане
9
Фирмино
9
Фирмино
10
Мане
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ливерпуль
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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