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Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль - Манчестер Сити: обзор матча 13 апреля 2014
Ливерпуль
13.04.2014, воскресенье, 16:37
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
3 : 2
Завершен
Манчестер Сити
6'
Р. Стерлинг
26'
М. Шкртел
77'
Ф. Коутиньо
57'
Д. Сильва
61'
Г. Джонсон (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Сити
Замена
Л. Лейва
️️️️
Р. Стерлинг
90'
+4
Красная карточка
Д. Хендерсон
90'
+3
Замена
В. Мозес
️️️️
Ф. Коутиньо
88'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Коутиньо
77'
76'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
67'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Э. Джеко
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Старридж
64'
61'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Г. Джонсон
57'
ГОЛ! 2:1!
Д. Сильва
Пас отдал
Д. Милнер
51'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Х. Навас
45'
+1
Желтая карточка
Фернандиньо
ГОЛ! 2:0!
М. Шкртел
Пас отдал
С. Джеррард
26'
20'
Желтая карточка
Х. Гарсия
18'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Я. Туре
17'
Травма
Я. Туре
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Л. Суарес
6'
Желтая карточка
Л. Суарес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
20
Джон Фланаган
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЛФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-2-2-2
22
Миньоле
20
Фланаган
12
Сахо
37
Шкртел
8
Джонсон
14
Хендерсон
8
Джеррард
19
Стерлинг
11
Коутиньо
15
Старридж
9
Суарес
3-2-3-1-1
1
Харт
16
Навас
2
Демичелис
4
Компани
5
Сабалета
3
Клиши
5
Фернандиньо
42
Туре
14
Насри
21
Сильва
10
Джеко
19
Стерлинг
6
Лейва
6
Лейва
19
Стерлинг
15
Старридж
7
Аллен
7
Аллен
15
Старридж
11
Коутиньо
11
Мозес
11
Мозес
11
Коутиньо
42
Туре
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
42
Туре
16
Навас
20
Милнер
20
Милнер
16
Навас
10
Джеко
10
Агуэро
10
Агуэро
10
Джеко
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Сити
25
Брэд Джонс
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 15:55 (прямая)
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