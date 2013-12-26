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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Ливерпуль
Манчестер Сити - Ливерпуль: обзор матча 26 декабря 2013
Манчестер Сити
26.12.2013, четверг, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
31'
В. Компани
45+1'
А. Негредо
24'
Ф. Коутиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Ливерпуль
90'
+1
Желтая карточка
Л. Суарес
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Д. Сильва
87'
86'
Желтая карточка
В. Мозес
82'
Замена
Я. Аспас
️️️️
Л. Лейва
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
81'
Замена
Э. Джеко
️️️️
А. Негредо
77'
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Насри
72'
68'
Желтая карточка
Г. Джонсон
68'
Замена
В. Мозес
️️️️
Ф. Коутиньо
ГОЛ! 2:1!
А. Негредо
Пас отдал
Х. Навас
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
В. Компани
Пас отдал
Д. Сильва
31'
24'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Р. Стерлинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
42
Яя Туре
ОП
5
Фернандиньо
ОП
21
Давид Сильва
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ОП
6
Лукас Лейва
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Луис Суарес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Харт
16
Навас
4
Компани
15
Лескотт
11
Коларов
42
Туре
5
Фернандиньо
5
Сабалета
14
Насри
21
Сильва
21
Негредо
4-2-1-2-1
22
Миньоле
8
Джонсон
12
Сахо
37
Шкртел
26
Сиссоко
7
Аллен
6
Лейва
14
Хендерсон
11
Коутиньо
19
Стерлинг
9
Суарес
21
Сильва
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
21
Сильва
14
Насри
20
Милнер
20
Милнер
14
Насри
21
Негредо
10
Джеко
10
Джеко
21
Негредо
11
Коутиньо
11
Мозес
11
Мозес
11
Коутиньо
6
Лейва
10
Аспас
10
Аспас
6
Лейва
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ливерпуль
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
25
Брэд Джонс
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 21:25 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
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