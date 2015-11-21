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Манчестер Сити - Ливерпуль
Манчестер Сити - Ливерпуль: обзор матча 21 ноября 2015
Манчестер Сити
21.11.2015, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 4
Завершен
Ливерпуль
44'
С. Агуэро
7'
Э. Мангала (АГ)
23'
Ф. Коутиньо
32'
Р. Фирмино
81'
М. Шкртел
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Ливерпуль
90'
Замена
К. Туре
️️️️
А. Лаллана
85'
Желтая карточка
Н. Клайн
81'
ГОЛ! 1:4!
М. Шкртел
76'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Р. Фирмино
68'
Замена
Д. Айб
️️️️
Ф. Коутиньо
67'
Травма
Ф. Коутиньо
Замена
К. Ихеначо
️️️️
С. Агуэро
66'
47'
Желтая карточка
Э. Джан
Замена
Ф. Делф
️️️️
Х. Навас
46'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Я. Туре
46'
ГОЛ! 1:3!
С. Агуэро
Пас отдал
А. Коларов
44'
38'
Желтая карточка
Л. Лейва
32'
ГОЛ! 0:3!
Р. Фирмино
Пас отдал
Ф. Коутиньо
23'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Р. Фирмино
7'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Мангала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Харт
16
Навас
5
Мангала
2
Демичелис
11
Коларов
5
Фернандо
3
Санья
42
Туре
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
10
Агуэро
4-1-2-2-1
22
Миньоле
17
Клайн
37
Шкртел
6
Ловрен
5
Морено
23
Джан
6
Лейва
20
Милнер
10
Лаллана
11
Коутиньо
9
Фирмино
16
Навас
18
Делф
18
Делф
16
Навас
42
Туре
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
42
Туре
10
Агуэро
17
Ихеначо
17
Ихеначо
10
Агуэро
10
Лаллана
2
Туре
2
Туре
10
Лаллана
9
Фирмино
20
Бентеке
20
Бентеке
9
Фирмино
11
Коутиньо
33
Айб
33
Айб
11
Коутиньо
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ливерпуль
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Адам Богдан
ВР
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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