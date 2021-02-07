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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль - Манчестер Сити: обзор матча 07 февраля 2021
Ливерпуль
07.02.2021, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 4
Завершен
Манчестер Сити
63'
М. Салах (П)
49'
И. Гюндоган
73'
И. Гюндоган
76'
Р. Стерлинг
83'
Ф. Фоден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Сити
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
85'
83'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Фоден
Пас отдал
Г. Жезус
76'
ГОЛ! 1:3!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Б. Силва
73'
ГОЛ! 1:2!
И. Гюндоган
Пас отдал
Ф. Фоден
72'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Р. Марез
Желтая карточка
Фабиньо
70'
Замена
Д. Милнер
️️️️
К. Джонс
68'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Т. Алькантара
68'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Салах
63'
62'
Желтая карточка
Р. Диаш
49'
ГОЛ! 0:1!
И. Гюндоган
37'
Пенальти не реализован!
И. Гюндоган
Желтая карточка
Т. Алькантара
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
2-1-4-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
23
Вейналдум
21
Джонс
6
Алькантара
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
3
Диаш
6
Стоунз
47
Зинченко
16
Родри
20
Гюндоган
26
Марез
20
Силва
19
Стерлинг
47
Фоден
3
Робертсон
21
Цимикас
21
Цимикас
3
Робертсон
21
Джонс
20
Милнер
20
Милнер
21
Джонс
6
Алькантара
10
Шакири
10
Шакири
6
Алькантара
26
Марез
9
Жезус
9
Жезус
26
Марез
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Сити
3
Неко Уильямс
ПЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
13
Адриан
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
20
Томми Дойл
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
3
Неко Уильямс
ПЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
13
Адриан
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
20
Томми Дойл
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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