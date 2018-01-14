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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль - Манчестер Сити: обзор матча 14 января 2018
Ливерпуль
14.01.2018, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
4 : 3
Завершен
Манчестер Сити
9'
А. Окслэд-Чемберлен
59'
Р. Фирмино
62'
С. Мане
68'
М. Салах
40'
Л. Сане
84'
Б. Силва
90+1'
И. Гюндоган
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Сити
Замена
Р. Клаван
️️️️
С. Мане
90'
+4
Желтая карточка
Д. Милнер
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 4:3!
И. Гюндоган
Пас отдал
С. Агуэро
Замена
А. Лаллана
️️️️
М. Салах
88'
84'
ГОЛ! 4:2!
Б. Силва
Замена
Д. Милнер
️️️️
Э. Джан
79'
73'
Желтая карточка
Фернандиньо
71'
Замена
Б. Силва
️️️️
Р. Стерлинг
70'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
ГОЛ! 4:1!
М. Салах
68'
65'
Желтая карточка
Н. Отаменди
ГОЛ! 3:1!
С. Мане
Пас отдал
М. Салах
62'
Желтая карточка
Р. Фирмино
60'
ГОЛ! 2:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
59'
40'
ГОЛ! 1:1!
Л. Сане
Пас отдал
Н. Отаменди
31'
Замена
Данило
️️️️
Ф. Делф
30'
Травма
Ф. Делф
ГОЛ! 1:0!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
Р. Фирмино
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
18
Фабиан Делф
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
21
Браим Диас
ЦП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
4-1-2-2-1
1
Кариус
3
Робертсон
6
Ловрен
32
Матип
2
Гомес
23
Джан
21
Окслэд-Чемберлен
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
30
Отаменди
6
Стоунз
18
Делф
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
10
Сане
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
10
Агуэро
10
Мане
24
Клаван
24
Клаван
10
Мане
23
Джан
20
Милнер
20
Милнер
23
Джан
10
Салах
10
Лаллана
10
Лаллана
10
Салах
18
Делф
13
Данило
13
Данило
18
Делф
19
Стерлинг
20
Силва
20
Силва
19
Стерлинг
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Сити
22
Симон Миньоле
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
21
Давид Сильва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
21
Давид Сильва
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
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