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Расписание матчей
Суперкубок Англии
Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль - Манчестер Сити: обзор матча 30 июля 2022
Ливерпуль
30.07.2022, суббота, 19:00
Суперкубок Англии, Финал
3 : 1
Завершен
Манчестер Сити
21'
Т. Александер-Арнольд
83'
М. Салах (П)
90+4'
Д. Нуньес
70'
Х. Альварес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Манчестер Сити
Желтая карточка
Д. Нуньес
90'
+5
Замена
К. Джонс
️️️️
М. Салах
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
Д. Нуньес
Пас отдал
Э. Робертсон
90'
+4
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
Л. Диас
90'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Т. Алькантара
85'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Салах
83'
82'
Желтая карточка
Р. Диаш
Замена
Д. Милнер
️️️️
Т. Александер-Арнольд
74'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Д. Хендерсон
73'
73'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
К. Де Брюйне
70'
ГОЛ! 1:1!
Х. Альварес
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Р. Фирмино
59'
58'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Грилиш
58'
Замена
Х. Альварес
️️️️
Р. Марез
ГОЛ! 1:0!
Т. Александер-Арнольд
Пас отдал
М. Салах
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
14
Луис Диас
ЛФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Адриан
3
Робертсон
32
Матип
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
6
Алькантара
10
Салах
14
Диас
9
Фирмино
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
3
Диаш
15
Аке
2
Канселу
16
Родри
26
Марез
20
Силва
10
Грилиш
9
Холанд
26
Де Брюйне
14
Хендерсон
10
Эллиот
10
Эллиот
14
Хендерсон
12
Александер-Арнольд
20
Милнер
20
Милнер
12
Александер-Арнольд
6
Алькантара
8
Кейта
8
Кейта
6
Алькантара
10
Салах
21
Джонс
21
Джонс
10
Салах
14
Диас
14
Карвалью
14
Карвалью
14
Диас
9
Фирмино
29
Нуньес
29
Нуньес
9
Фирмино
10
Грилиш
47
Фоден
47
Фоден
10
Грилиш
26
Де Брюйне
20
Гюндоган
20
Гюндоган
26
Де Брюйне
26
Марез
19
Альварес
19
Альварес
26
Марез
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Сити
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
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