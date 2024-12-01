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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль - Манчестер Сити: обзор матча 01 декабря 2024
Ливерпуль
01.12.2024, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Сити
12'
К. Гакпо
78'
М. Салах (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Манчестер Сити
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Л. Диас
90'
+1
Замена
К. Джонс
️️️️
М. Салах
84'
79'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Р. Льюис
79'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Ф. Фоден
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Салах
78'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
К. Гакпо
73'
Замена
Д. Куанса
️️️️
Т. Александер-Арнольд
73'
58'
Замена
Савиньо
️️️️
И. Гюндоган
57'
Замена
Ж. Доку
️️️️
М. Нуньес
45'
+1
Желтая карточка
М. Аканджи
Желтая карточка
Р. Гравенберх
36'
32'
Желтая карточка
Ф. Фоден
24'
Желтая карточка
М. Нуньес
ГОЛ! 1:0!
К. Гакпо
Пас отдал
М. Салах
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
42
Трей Ньони
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
26
Кевин Де Брюйне
АП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
17
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
4-2-3-1
1
Келлехер
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
14
Диас
8
Собослаи
10
Салах
18
Гакпо
3-2-2-2-1
1
Ортега
3
Диаш
25
Аканджи
15
Аке
2
Уокер
82
Льюис
20
Гюндоган
27
Нуньес
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
12
Александер-Арнольд
4
Куанса
4
Куанса
12
Александер-Арнольд
10
Салах
21
Джонс
21
Джонс
10
Салах
14
Диас
10
Эллиот
10
Эллиот
14
Диас
18
Гакпо
29
Нуньес
29
Нуньес
18
Гакпо
47
Фоден
26
Де Брюйне
26
Де Брюйне
47
Фоден
82
Льюис
10
Грилиш
10
Грилиш
82
Льюис
20
Гюндоган
17
Савиньо
17
Савиньо
20
Гюндоган
27
Нуньес
11
Доку
11
Доку
27
Нуньес
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Сити
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
1
3
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
9
8
Офсайды
4
3
Количество передач
412
530
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
3.38
0.78
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
- : -
02.12.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Сити
- : -
02.12.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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