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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль - Манчестер Сити: обзор матча 02 марта 2016
Ливерпуль
02.03.2016, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Манчестер Сити
34'
А. Лаллана
41'
Д. Милнер
57'
Р. Фирмино
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Сити
Замена
Д. Айб
️️️️
Д. Милнер
88'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Р. Фирмино
75'
74'
Замена
А. Коларов
️️️️
Г. Клиши
Замена
К. Бентеке
️️️️
Д. Ориги
69'
68'
Желтая карточка
Х. Навас
ГОЛ! 3:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
А. Лаллана
57'
55'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Фернандиньо
46'
Замена
В. Бони
️️️️
Р. Стерлинг
ГОЛ! 2:0!
Д. Милнер
Пас отдал
Р. Фирмино
41'
ГОЛ! 1:0!
А. Лаллана
Пас отдал
Д. Милнер
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
20
Джон Фланаган
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
5
Фернандо
ОП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Миньоле
20
Фланаган
2
Туре
6
Ловрен
17
Клайн
23
Джан
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Лаллана
27
Ориги
9
Фирмино
3-4-2-1
1
Харт
16
Навас
30
Отаменди
4
Компани
5
Сабалета
5
Фернандиньо
5
Фернандо
3
Клиши
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
9
Фирмино
7
Аллен
7
Аллен
9
Фирмино
20
Милнер
33
Айб
33
Айб
20
Милнер
27
Ориги
20
Бентеке
20
Бентеке
27
Ориги
3
Клиши
11
Коларов
11
Коларов
3
Клиши
5
Фернандиньо
17
Ихеначо
17
Ихеначо
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
2
Бони
2
Бони
19
Стерлинг
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Сити
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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