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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль - Манчестер Сити: обзор матча 21 ноября 2009
Ливерпуль
21.11.2009, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Сити
50'
М. Шкртел
77'
Й. Бенаюн
69'
Э. Адебайор
76'
С. Айрленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Сити
Замена
Ф. Аурелио
️️️️
Й. Бенаюн
ГОЛ! 2:2!
Й. Бенаюн
ГОЛ! 1:2!
С. Айрленд
ГОЛ! 1:1!
Э. Адебайор
Желтая карточка
Л. Лейва
Замена
К. Тевес
️️️️
Н. Онуоха
ГОЛ! 1:0!
М. Шкртел
Замена
Н. Онуоха
️️️️
К. Туре
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Р. Бабел
19'
Желтая карточка
Д. Каррагер
17'
Замена
С. Кириакос
️️️️
Д. Аггер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Стивен Джеррард
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
51
Йосси Бенаюн
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
23
Майкл Джонсон
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
3-2-3-2
25
Рейна
2
Инсуа
23
Каррагер
14
Маскерано
37
Шкртел
22
Аггер
8
Джеррард
6
Лейва
7
Кейт
89
Н'Гог
8
Бабел
4-4-2
24
Гивен
5
Сабалета
15
Лескотт
2
Туре
3
Бридж
98
Райт-Филлипс
34
Де Йонг
18
Бэрри
7
Айрленд
39
Беллами
25
Адебайор
Бенаюн
6
Аурелио
6
Аурелио
Бенаюн
22
Аггер
16
Кириакос
16
Кириакос
22
Аггер
8
Бабел
51
Бенаюн
51
Бенаюн
8
Бабел
2
Туре
5
Онуоха
5
Онуоха
2
Туре
Онуоха
32
Тевес
32
Тевес
Онуоха
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Сити
12
Диего Кавальери
ВР
77
Альберт Риера
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
23
Майкл Джонсон
ЦП
28
Стюарт Тэйлор
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
77
Альберт Риера
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл Джонсон
ЦП
28
Стюарт Тэйлор
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:55 (в записи)
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