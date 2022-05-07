Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сулейман Бамба - статистика

Завершил карьеру
13 января 1985 (41), Иври-сур-Сьен
#14 | Защитник
192 см | 90 кг
Кот-д'Ивуар | Франция
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мидлсбро
18
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Престон
4 : 1
07.05.2022
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Мидлсбро
3 : 1
30.04.2022
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Мидлсбро
2 : 0
27.04.2022
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Суонси
1 : 1
23.04.2022
Мидлсбро
1' - 90'
82'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Мидлсбро
0 : 2
18.04.2022
Хаддерсфилд Таун
1' - 55'
44'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Борнмут
0 : 0
15.04.2022
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Мидлсбро
0 : 1
09.04.2022
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Мидлсбро
0 : 1
06.04.2022
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 4
02.04.2022
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
15.03.2022
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Миллуолл
0 : 0
12.03.2022
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 1
08.03.2022
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Мидлсбро
2 : 1
05.03.2022
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Барнсли
3 : 2
26.02.2022
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Мидлсбро
2 : 1
22.02.2022
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бристоль Сити
2 : 1
19.02.2022
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Мидлсбро
4 : 1
12.02.2022
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
09.02.2022
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Мидлсбро
1 : 0
29.01.2022
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Блэкберн
1 : 0
24.01.2022
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Мидлсбро
2 : 1
15.01.2022
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Блэкпул
1 : 2
29.12.2021
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Мидлсбро
2 : 0
26.12.2021
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Мидлсбро
1 : 0
18.12.2021
Борнмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Сток Сити
0 : 0
11.12.2021
Мидлсбро
71' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Мидлсбро
1 : 0
04.12.2021
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
27.11.2021
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
1 : 2
23.11.2021
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Мидлсбро
1 : 1
20.11.2021
Миллуолл
1' - 90'
27'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вест Бромвич
1 : 1
06.11.2021
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Лутон Таун
3 : 1
02.11.2021
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Мидлсбро
0 : 2
30.10.2021
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
0 : 2
23.10.2021
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
2 : 0
20.10.2021
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Мидлсбро
2 : 0
16.10.2021
Питерборо Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
02.10.2021
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Мидлсбро
2 : 0
28.09.2021
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
73'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Рединг
1 : 0
25.09.2021
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Мидлсбро
1 : 2
18.09.2021
Блэкпул
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
15.09.2021
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Ковентри
2 : 0
11.09.2021
Мидлсбро
Был в запасе
63'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
1 : 1
28.08.2021
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Мидлсбро
2 : 3
18.08.2021
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Мидлсбро
2 : 1
14.08.2021
Бристоль Сити
Был в запасе
Главные новости
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
1
Пономарев – Акинфееву: «Посоветовал бы заканчивать на хорошей ноте, время ушло»
10:38
Стало известно, какую зарплату предложили экс-игроку «Интера» в «Рубине»
10:29
В ЦСКА сказали, подпишут ли свободного агента
09:47
1
Ловчев – Карпину: «Что ты такого сделал как тренер?»
09:39
6
Ловчев оценил количество договорных матчей в РПЛ
09:10
1
Известный агент сказал, платит ли «Зенит» часть зарплаты Мостового
08:57
6
В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
4
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+