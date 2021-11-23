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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Престон
Мидлсбро - Престон: обзор матча 23 ноября 2021
Мидлсбро
23.11.2021, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 2
Завершен
Престон
33'
П. МакНэйр
77'
Ч. Эванс
81'
Э. Риис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Престон
85'
Желтая карточка
Д. Ирл
Замена
У. Икпеазу
️️️️
Л. Пелтье
84'
81'
ГОЛ! 1:2!
Э. Риис
77'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Эванс
Пас отдал
Б. Уайтмэн
75'
Желтая карточка
Ч. Эванс
72'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Т. Баркуйзен
72'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
А. Маккэнн
63'
Желтая карточка
А. Брауне
53'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
Ш. Магуайр
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Д. Уотмор
53'
ГОЛ! 1:0!
П. МакНэйр
Пас отдал
Д. Хаусон
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
25
Мэтт Крукс
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
Престон
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
4-2-2-2
12
Дэниэльс
17
МакНэйр
16
Бола
14
Бамба
21
Пелтье
25
Крукс
16
Хаусон
16
Тавернье
25
Джонс
99
Шпорар
20
Уотмор
4-4-2
1
Иверсен
5
Бауэр
16
Хьюз
4
ван ден Берг
32
Ирл
8
Уайтмэн
8
Маккэнн
8
Брауне
29
Баркуйзен
17
Риис
24
Магуайр
20
Уотмор
11
Эрнандес
11
Эрнандес
20
Уотмор
21
Пелтье
9
Икпеазу
9
Икпеазу
21
Пелтье
29
Баркуйзен
7
Синклейр
7
Синклейр
29
Баркуйзен
8
Маккэнн
14
Джонсон
14
Джонсон
8
Маккэнн
24
Магуайр
17
Эванс
17
Эванс
24
Магуайр
Остались в запасе
Мидлсбро
Престон
1
Dejan Stojanović
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Dejan Stojanović
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
Остались в запасе
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Мидлсбро - Престон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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