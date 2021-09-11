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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Мидлсбро
Ковентри - Мидлсбро: обзор матча 11 сентября 2021
Ковентри
11.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 0
Завершен
Мидлсбро
71'
В. Дьекереш
90+1'
М. Уогхорн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Мидлсбро
Замена
М. Гудден
️️️️
М. Уогхорн
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
М. Уогхорн
90'
+1
Замена
Т. Кейн
️️️️
Я. Матсен
83'
Замена
М. Роуз
️️️️
Д. Кларк-Салтер
76'
75'
Желтая карточка
Г. Холл
ГОЛ! 1:0!
В. Дьекереш
Пас отдал
Д. Аллен
71'
63'
Желтая карточка
С. Бамба
63'
Замена
А. Шпорар
️️️️
О. Эрнандес
62'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
У. Икпеазу
32'
Желтая карточка
Д. Хаусон
Желтая карточка
Г. Хамер
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
22
Ян Матсен
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
38
Густаво Хамер
ЦФ
25
Фанкати Дабо
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
11
Онель Эрнандес
ПВ
25
Исайя Джонс
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
25
Мэтт Крукс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ковентри
34
Тодд Кейн
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
1-1-1-5
21
Мур
6
Кларк-Салтер
29
Уогхорн
17
О'Харе
38
Хамер
5
Хайам
5
МакФадзин
25
Дабо
24
Аллен
3-2-1-3
1
Ламли
2
Дейкстел
16
Хаусон
16
Тавернье
24
Холл
23
Фрай
11
Эрнандес
25
Крукс
9
Икпеазу
25
Джонс
22
Матсен
34
Кейн
34
Кейн
22
Матсен
6
Кларк-Салтер
5
Роуз
5
Роуз
6
Кларк-Салтер
29
Уогхорн
24
Гудден
24
Гудден
29
Уогхорн
9
Икпеазу
17
Леа Силики
17
Леа Силики
9
Икпеазу
11
Эрнандес
99
Шпорар
99
Шпорар
11
Эрнандес
Остались в запасе
Ковентри
Мидлсбро
13
Бен Уилсон
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
20
Тойоси Олусанья
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
20
Тойоси Олусанья
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Ковентри - Мидлсбро
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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