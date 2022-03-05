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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Лутон Таун
Мидлсбро - Лутон Таун: обзор матча 05 марта 2022
Мидлсбро
05.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
2 : 1
Завершен
Лутон Таун
17'
П. МакНэйр (П)
87'
Д. Уотмор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Лутон Таун
Желтая карточка
Д. Коберн
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
Д. Уотмор
87'
73'
Замена
Г. Корник
️️️️
А. Кэмпбелл
65'
Замена
Д. Кларк
️️️️
К. Нейсмит
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Ф. Балогун
63'
61'
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
50'
Желтая карточка
Д. Хилтон
39'
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
Г. Ошо
20'
Желтая карточка
К. Джером
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. МакНэйр
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
25
Мэтт Крукс
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Лутон Таун
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
1
Алекс Палмер
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
30
Петер Киосо
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
18
Джордан Кларк
ПВ
23
Гарри Корник
ЦФ
4-2-2-2
1
Ламли
3
Тэйлор
23
Фрай
17
МакНэйр
2
Дейкстел
25
Крукс
16
Хаусон
16
Тавернье
25
Джонс
9
Балогун
10
Коннолли
3-3-4
14
Бри
4
Ошо
17
Белл
32
Бурк
16
Кэмпбелл
15
Локьер
35
Джером
14
Хилтон
45
Адебайо
1
Палмер
9
Балогун
20
Уотмор
20
Уотмор
9
Балогун
16
Кэмпбелл
23
Корник
23
Корник
16
Кэмпбелл
4
Ошо
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
4
Ошо
3
Нейсмит
18
Кларк
18
Кларк
3
Нейсмит
Остались в запасе
Мидлсбро
Лутон Таун
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
32
Гарри Истед
ВР
30
Петер Киосо
ПЗ
8
Люк Берри
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
30
Петер Киосо
ПЗ
8
Люк Берри
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Мидлсбро - Лутон Таун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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