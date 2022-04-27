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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Кардифф
Мидлсбро - Кардифф: обзор матча 27 апреля 2022
Мидлсбро
27.04.2022, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 39 тур
2 : 0
Завершен
Кардифф
28'
М. Тавернье
53'
Р. МакГри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Кардифф
90'
Желтая карточка
У. Волкс
Желтая карточка
Д. Хаусон
90'
80'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Д. Хагилл
Замена
А. Коннолли
️️️️
Д. Уотмор
76'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Ф. Балогун
61'
ГОЛ! 2:0!
Р. МакГри
Пас отдал
Д. Хаусон
53'
33'
Желтая карточка
Р. Уинтл
ГОЛ! 1:0!
М. Тавернье
Пас отдал
Ф. Балогун
28'
27'
Желтая карточка
К. Нельсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
8
Райли МакГри
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
6
Уилл Волкс
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Кардифф
40
Рохан Лутхра
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
34
Эли Кинг
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
4-2-2-2
12
Дэниэльс
16
Бола
14
Бамба
17
МакНэйр
2
Дейкстел
8
МакГри
16
Хаусон
16
Тавернье
25
Джонс
9
Балогун
20
Уотмор
4-1-2-1-2
12
Филлипс
38
Нг
35
Нельсон
15
Денхэм
16
Драме
24
Уинтл
6
Волкс
20
Дойл
10
Колуилл
36
Ваттерс
9
Хагилл
9
Балогун
99
Шпорар
99
Шпорар
9
Балогун
20
Уотмор
10
Коннолли
10
Коннолли
20
Уотмор
9
Хагилл
17
Коллинс
17
Коллинс
9
Хагилл
Остались в запасе
Мидлсбро
Кардифф
1
Джо Ламли
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
40
Рохан Лутхра
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
34
Эли Кинг
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
Остались в запасе
40
Рохан Лутхра
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
34
Эли Кинг
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Мидлсбро - Кардифф
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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