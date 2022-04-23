Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Мидлсбро
Суонси - Мидлсбро: обзор матча 23 апреля 2022
Суонси
23.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 1
Завершен
Мидлсбро
48'
М. Обафеми
47'
Р. МакГри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Мидлсбро
90'
+3
Замена
М. Пайеро
️️️️
М. Тавернье
Желтая карточка
С. Кристи
87'
Желтая карточка
Х. Вольф
84'
82'
Желтая карточка
С. Бамба
Замена
О. Нтчам
️️️️
Р. Мэннинг
72'
66'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Д. Коберн
65'
Замена
А. Коннолли
️️️️
Д. Уотмор
ГОЛ! 1:1!
М. Обафеми
Пас отдал
Ж. Пироэ
48'
47'
ГОЛ! 0:1!
Р. МакГри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
8
Райли МакГри
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
4
Джей Фултон
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Фишер
5
Кабанго
29
Кристи
22
Латибодье
3
Мэннинг
26
Ноутон
4
Даунс
6
Гримес
17
Вольф
9
Пироэ
21
Обафеми
4-2-2-2
12
Дэниэльс
2
Дейкстел
17
МакНэйр
14
Бамба
16
Бола
8
МакГри
16
Хаусон
25
Джонс
16
Тавернье
19
Коберн
20
Уотмор
3
Мэннинг
10
Нтчам
10
Нтчам
3
Мэннинг
16
Тавернье
22
Пайеро
22
Пайеро
16
Тавернье
20
Уотмор
10
Коннолли
10
Коннолли
20
Уотмор
19
Коберн
99
Шпорар
99
Шпорар
19
Коберн
Остались в запасе
Суонси
Мидлсбро
29
Бен Хамер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
4
Джей Фултон
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
4
Джей Фултон
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Суонси - Мидлсбро
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Новости команд
Все
Суонси
Мидлсбро
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+