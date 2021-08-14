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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Бристоль Сити
Мидлсбро - Бристоль Сити: обзор матча 14 августа 2021
Мидлсбро
14.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 1
Завершен
Бристоль Сити
38'
У. Икпеазу
70'
М. Крукс
60'
Э. Кинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Бристоль Сити
79'
Замена
Т. Калас
️️️️
З. Винер
74'
Замена
S. Janneh
️️️️
А. Скотт
Замена
М. Пайеро
️️️️
У. Икпеазу
72'
ГОЛ! 2:1!
М. Крукс
Пас отдал
У. Икпеазу
70'
60'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кинг
Пас отдал
М. Джеймс
58'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
К. Палмер
ГОЛ! 1:0!
У. Икпеазу
38'
24'
Желтая карточка
Р. Аткинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
16
Марк Бола
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
25
Исайя Джонс
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
25
Мэтт Крукс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
12
Джей Дасилва
ЦЗ
6
Nathan Baker
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
8
Алекс Скотт
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
5
Роб Аткинсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Сэм Морси
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
14
Джереми Сиви
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
Бристоль Сити
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
3-2-3
1
Ламли
17
МакНэйр
16
Хаусон
99
Спенс
24
Холл
23
Фрай
25
Крукс
9
Икпеазу
25
Джонс
3-3-4
25
Бентли
26
Винер
12
Дасилва
6
37
Джеймс
10
Кинг
45
Палмер
5
Аткинсон
18
Мартин
18
Вайманн
8
Скотт
9
Икпеазу
22
Пайеро
22
Пайеро
9
Икпеазу
26
Винер
26
Калас
26
Калас
26
Винер
8
Скотт
17
17
8
Скотт
45
Палмер
21
Уэллс
21
Уэллс
45
Палмер
Остались в запасе
Мидлсбро
Бристоль Сити
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Сэм Морси
ЦП
14
Джереми Сиви
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Сэм Морси
ЦП
14
Джереми Сиви
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
Остались в запасе
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Мидлсбро - Бристоль Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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