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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Ковентри
Мидлсбро - Ковентри: обзор матча 29 января 2022
Мидлсбро
29.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
1 : 0
Завершен
Ковентри
58'
А. Шпорар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Ковентри
Желтая карточка
Д. Ламли
90'
+3
Желтая карточка
Н. Тэйлор
90'
+1
77'
Замена
Я. Матсен
️️️️
Д. Бидуэлл
68'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Д. Шипли
64'
Желтая карточка
Д. Шипли
64'
Замена
Г. Хамер
️️️️
Д. Аллен
ГОЛ! 1:0!
А. Шпорар
58'
Замена
М. Пайеро
️️️️
Д. Хаусон
57'
Замена
Ф. Балогун
️️️️
А. Коннолли
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
17
Каллум О'Харе
АП
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
28
Джош Экклз
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
Ковентри
22
Ян Матсен
ЛЗ
38
Густаво Хамер
ОП
25
Райан Хоули
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
4-2-2-2
1
Ламли
3
Тэйлор
23
Фрай
17
МакНэйр
2
Дейкстел
16
Хаусон
25
Крукс
16
Тавернье
25
Джонс
10
Коннолли
99
Шпорар
2-1-5
21
Мур
6
Кларк-Салтер
21
Бидуэлл
17
О'Харе
24
Аллен
5
Хайам
28
Экклз
18
Шиф
26
Шипли
16
Хаусон
22
Пайеро
22
Пайеро
16
Хаусон
10
Коннолли
9
Балогун
9
Балогун
10
Коннолли
21
Бидуэлл
22
Матсен
22
Матсен
21
Бидуэлл
24
Аллен
38
Хамер
38
Хамер
24
Аллен
26
Шипли
29
Уогхорн
29
Уогхорн
26
Шипли
Остались в запасе
Мидлсбро
Ковентри
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
25
Райан Хоули
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
Остались в запасе
25
Райан Хоули
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Мидлсбро - Ковентри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
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