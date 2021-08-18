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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс
Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 18 августа 2021
Мидлсбро
18.08.2021, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 3
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
7'
У. Икпеазу (П)
72'
М. Крукс
48'
Д. Хаусон (АГ)
56'
Л. Дайкс
76'
К. Уиллок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
М. Пайеро
90'
+8
90'
+3
Желтая карточка
С. Йохансен
Замена
️️️️
М. Пайеро
86'
76'
ГОЛ! 2:3!
К. Уиллок
Пас отдал
С. Йохансен
ГОЛ! 2:2!
М. Крукс
72'
Замена
️️️️
Ч. Акпом
71'
68'
Замена
️️️️
Ч. Остин
58'
Замена
️️️️
О. Какай
56'
ГОЛ! 1:2!
Л. Дайкс
Пас отдал
К. Уиллок
50'
Желтая карточка
М. Одубайо
48'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Хаусон
38'
Желтая карточка
М. Одубайо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
У. Икпеазу
Пас отдал
У. Икпеазу
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
99
Джед Спенс
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
25
Мэтт Крукс
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
25
Исайя Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Куинз Парк Рейнджерс
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
16
Роберт Дикки
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
88
Сени Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Сэм Морси
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
2
Джимми Данн
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
3-2-3
1
Ламли
23
Фрай
2
Дейкстел
16
Бола
24
Холл
17
МакНэйр
25
Джонс
9
Икпеазу
25
Крукс
4-3-1-3
3
Уоллас
30
28
Одубайо
5
Барбе
4
Болл
10
Йохансен
16
Уиллок
10
Хаир
88
Дьенг
13
Дайкс
16
Дикки
22
Пайеро
22
Пайеро
29
Акпом
29
Акпом
29
Какай
29
Какай
32
Остин
32
Остин
Остались в запасе
Мидлсбро
Куинз Парк Рейнджерс
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Сэм Морси
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
2
Джимми Данн
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Сэм Морси
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
Остались в запасе
2
Джимми Данн
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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