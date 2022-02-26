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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Мидлсбро
Барнсли - Мидлсбро: обзор матча 26 февраля 2022
Барнсли
26.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
3 : 2
Завершен
Мидлсбро
7'
М. Юэл Андерсен
16'
А. Басси
54'
А. Басси
61'
А. Шпорар (П)
90+5'
Л. Китчинг (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Мидлсбро
90'
+5
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Л. Китчинг
Желтая карточка
Б. Коллинс
79'
Замена
D. Cole
️️️️
К. Моррис
78'
Желтая карточка
Л. Китчинг
72'
69'
Замена
К. Бойд-Манс
️️️️
Н. Тэйлор
Замена
К. Бриттан
️️️️
А. Басси
69'
Замена
Л. Китчинг
️️️️
Р. Вита
68'
Желтая карточка
Р. Вита
62'
61'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Шпорар
ГОЛ! 3:0!
А. Басси
54'
46'
Замена
А. Коннолли
️️️️
Д. Леа Силики
46'
Замена
Ф. Балогун
️️️️
Д. Уотмор
ГОЛ! 2:0!
А. Басси
Пас отдал
К. Моррис
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Юэл Андерсен
Пас отдал
А. Басси
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
4
Каллум Стайлс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
10
Амин Басси
АП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
14
Мэтти Вулф
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
44
Devante Cole
ЦФ
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
4-1-2-1-2
40
Коллинс
21
Вита
5
Андерсен
6
Хелик
28
Уильямс
6
Гомес
4
Стайлс
8
Кина
10
Басси
14
Вулф
9
Моррис
4-2-2-2
1
Ламли
2
Дейкстел
17
МакНэйр
23
Фрай
3
Тэйлор
16
Хаусон
17
Леа Силики
25
Джонс
16
Тавернье
99
Шпорар
20
Уотмор
21
Вита
15
Китчинг
15
Китчинг
21
Вита
10
Басси
2
Бриттан
2
Бриттан
10
Басси
9
Моррис
44
44
9
Моррис
3
Тэйлор
8
Бойд-Манс
8
Бойд-Манс
3
Тэйлор
20
Уотмор
9
Балогун
9
Балогун
20
Уотмор
17
Леа Силики
10
Коннолли
10
Коннолли
17
Леа Силики
Остались в запасе
Барнсли
Мидлсбро
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Барнсли - Мидлсбро
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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