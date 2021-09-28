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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед
Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 28 сентября 2021
Мидлсбро
28.09.2021, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
2 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
9'
Д. Уотмор
37'
П. МакНэйр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед
Замена
Т. Олусанья
️️️️
Д. Уотмор
78'
Желтая карточка
С. Бамба
73'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
А. Шпорар
72'
Желтая карточка
А. Шпорар
70'
68'
Замена
Р. Норрингтон-Дэвис
️️️️
Э. Стивенс
66'
Желтая карточка
Д. Флек
Желтая карточка
М. Крукс
65'
46'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
О. Норвуд
ГОЛ! 2:0!
П. МакНэйр
Пас отдал
М. Крукс
37'
Желтая карточка
Л. Пелтье
13'
10'
Желтая карточка
Э. Стивенс
ГОЛ! 1:0!
Д. Уотмор
Пас отдал
М. Бола
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
25
Мэтт Крукс
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Шеффилд Юнайтед
1
Робин Ольсен
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
25
Исайя Джонс
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
3-2-3
1
Ламли
17
МакНэйр
23
Фрай
16
Бола
16
Хаусон
21
Пелтье
20
Уотмор
99
Шпорар
25
Крукс
4-5-1
1
Ольсен
32
Балдок
15
Иган
6
Дэвис
3
Стивенс
10
Гиббс-Уайт
10
Норвуд
7
Ндиайе
13
Флек
23
Осборн
14
Шарп
20
Уотмор
20
Олусанья
20
Олусанья
20
Уотмор
99
Шпорар
9
Икпеазу
9
Икпеазу
99
Шпорар
3
Стивенс
30
Норрингтон-Дэвис
30
Норрингтон-Дэвис
3
Стивенс
10
Норвуд
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
10
Норвуд
Остались в запасе
Мидлсбро
Шеффилд Юнайтед
12
Люк Дэниэльс
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
25
Исайя Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
25
Исайя Джонс
ЦФ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
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