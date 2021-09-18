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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Блэкпул
Мидлсбро - Блэкпул: обзор матча 18 сентября 2021
Мидлсбро
18.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 2
Завершен
Блэкпул
8'
М. Тавернье
62'
М. Экпитета
78'
Г. Холл (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Блэкпул
90'
+3
Желтая карточка
Д. Лоуренс-Габриэль
90'
+3
Замена
Д. Лоуренс-Габриэль
️️️️
Д. Боулер
Замена
У. Икпеазу
️️️️
Д. Хаусон
88'
86'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Ш. Ловери
Замена
М. Пайеро
️️️️
Д. Леа Силики
79'
78'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Г. Холл
71'
Замена
Г. Мадин
️️️️
T. John-Jules
62'
ГОЛ! 1:1!
М. Экпитета
Пас отдал
Р. Кио
Желтая карточка
М. Крукс
35'
Желтая карточка
Д. Фрай
12'
ГОЛ! 1:0!
М. Тавернье
Пас отдал
Д. Фрай
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
25
Мэтт Крукс
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
11
Джош Боулер
ЦП
16
Кенни Дугалл
ЦП
21
Марвин Экпитета
ЦФ
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ЦП
25
Исайя Джонс
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Ламли
16
Хаусон
23
Фрай
24
Холл
16
Тавернье
21
Пелтье
17
Леа Силики
11
Эрнандес
99
Шпорар
25
Крукс
1-2-5
12
Максвелл
21
Стерлинг
11
Боулер
16
Дугалл
19
Ловери
36
Кио
29
Гарбатт
21
Андерсон
24
Уинтл
17
Леа Силики
22
Пайеро
22
Пайеро
17
Леа Силики
16
Хаусон
9
Икпеазу
9
Икпеазу
16
Хаусон
11
Боулер
6
Лоуренс-Габриэль
6
Лоуренс-Габриэль
11
Боулер
10
14
Мадин
14
Мадин
10
19
Ловери
12
Йетс
12
Йетс
19
Ловери
Остались в запасе
Мидлсбро
Блэкпул
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
20
Тойоси Олусанья
ЦП
25
Исайя Джонс
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
20
Тойоси Олусанья
ЦП
25
Исайя Джонс
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Мидлсбро - Блэкпул
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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